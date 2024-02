Hong Kong: bufera su Messi dopo amichevole con League XI, organizzatori annunciano parziale rimborso biglietti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando abbiamo saputo che Messi non avrebbe giocato, abbiamo pregato i proprietari e il management dell'Inter Miami affinché lo convincessero ad alzarsi, a interagire con gli spettatori e a spiegare perché non potesse giocare", si legge nella nota di Tatler. "Non l'ha fatto. Il fatto che Messi e (Luis) Suarez abbiano giocato in Giappone il 7 febbraio sembra un altro schiaffo in faccia", aggiunge l'azienda. I media di Stato cinesi, i politici di Hong Kong e alcuni tifosi hanno condannato con fermezza la partecipazione di Messi alla partita in Giappone. Il "Global Times", quotidiano edito dal Partito comunista cinese, ha messo in dubbio "l'integrità" del giocatore argentino, mentre la consigliera di Hong Kong Regina Ip ha addirittura parlato di una "mano nera" dietro la mancata partecipazione di Messi. L'amministrazione della regione a statuto speciale ha accolto positivamente l'iniziativa di Tatler Asia, auspicando tuttavia che la società calcistica statunitense "fornisca una spiegazione ragionevole ai cittadini e ai tifosi di Hong Kong che si sono recati allo stadio per assistere alla partita". (Cip)