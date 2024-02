Sardegna: Job day Sassari, oltre 7.000 le candidature presentate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numeri davvero importanti a Sassari dove ieri si è svolto il primo Job Day della Sardegna edizione 2024. 113 le imprese che hanno aderito (70 quelle presenti negli stand e le altre online) quasi 3850 i posti di lavoro offerti, 7.200 le candidature arrivate. L’iniziativa promossa dall’assessorato del Lavoro e dall’Aspal ha raccontato il mondo del lavoro che cambia rivolgendosi soprattutto ai più giovani. Presenti i principali Centri di Formazione Professionale, le due Università della Sardegna e tutte le Forze Armate del territorio. Diversi gli appuntamenti, i seminari, i convegni che fin dalle prime ore della mattina hanno attirato migliaia di disoccupati, studenti, persone in cerca di una nuova occupazione nei locali di Promocamera. Grande attenzione per i più giovani ai quali sono stati proposti percorsi di orientamento per arrivare a un’istruzione e formazione coerente con le professioni del presente e del prossimo futuro. (segue) (Rsc)