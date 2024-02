Sardegna: Job day Sassari, oltre 7.000 le candidature presentate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre i convegni che durante la mattinata hanno permesso un viaggio nel mondo del lavoro e delle start-up e raccontato le possibilità dedicate ai giovani under 30 che intendono fare esperienze all’estero. Molto seguiti tra gli altri i seminari di approfondimento sul lavoro digitale e l’intelligenza artificiale. Protagonisti al Job Day i Centri per l'impiego dell’Aspal e i loro operatori che hanno dato tante informazioni, da come compilare il curriculum, a come presentarsi in maniera efficace; da come affrontare un colloquio a come utilizzare al meglio strumenti social e web nella ricerca di lavoro. Grande partecipazione infine nel pomeriggio al seminario che ha visto protagonista Massimiliano Sechi, life mentor e business coach che ha raccontato la sua esperienza di persona nata con una grave malformazione fisica, del giovanissimo attore e modello di Ploaghe Andrea Arru e dell’artista Manu Invisible. (Rsc)