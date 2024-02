Imprese: Iveco, ricavi consolidati 2023 in crescita del 13 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iveco ha chiuso l'anno con dei ricavi in crescita del 12,9 per cento. Il dato è pari a 16 miliardi di euro. Segno più anche per l'Ebit adjusted (940 milioni di euro, in aumento di 413 milioni di euro), l'utile netto (352 milioni di euro, in aumento di 127 milioni di euro rispetto al 2022) e sulla liquidità (quella netta è stata di 1.852 milioni di euro, in aumento rispetto ai 1.727 dell'anno precedente; mentre quella disponibile è arrivata a quota 4.748 milioni di euro in aumento di 384 milioni rispetto all'anno precedente). (Rpi)