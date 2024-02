Imprese: Marx (Iveco) su dati 2023, anno positivo supportato da solidi prezzi e da volumi e mix positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nostro 'Anno 2' come gruppo quotato indipendente, quello della Trasformazione, il nostro fatturato ha superato i 16 miliardi di euro, supportato da solidi prezzi e da volumi e mix positivi. L’Ebit adjusted delle Attività Industriali è stato pari a 818 milioni di euro, con un margine del 5,2 per cento, 2,2 punti percentuali sopra il 2022. Lo ha affermato il ceo di Iveco Gerrit Marx commentando i dati dell'azienda per l'esercizio 2023. "I clienti percepiscono e apprezzano i nostri progressi, richiedendo i nostri veicoli commerciali, autobus e motori, mentre stiamo introducendo gradualmente il nostro nuovo Model Year 2024 in tutta la gamma dei veicoli commerciali e riducendo il nostro portafoglio ordini in un contesto di mercato in via di normalizzazione. L’improvvisa svalutazione del peso argentino nel dicembre 2023 ha avuto un impatto negativo sui nostri oneri finanziari e sulla liquidità netta industriale, che è arrivata a 1,9 miliardi di euro sulla scia di un free cash flow positivo per 412 milioni di euro. Ci aspettiamo che l’insieme diversificato delle nostre attività controbilanci lo sfidante contesto industriale previsto per il 2024, fornendo risultati in termini di Ebit e flussi di cassa a un livello comparabile a quello del 2023. Forniremo maggiore granularità sulla strategia di ciascuna delle nostre Business Unit, attualmente raggruppate in Commercial and Specialty Vehicles, e sui nostri obiettivi finanziari per i prossimi anni in occasione del Capital Markets Day del 14 marzo", ha concluso. (Rpi)