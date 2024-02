Imprese: Iveco prevede investimenti per 1 miliardo di euro nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il 2024 Iveco prevede degli investimenti nelle attività industriali pari a 1 miliardo di euro. Inoltre, l'azienda guarda al futuro con uno sguardo positivo nonostante il momento difficile del mercato. In particolare, sull'Ebit adjusted delle attività industriali l'azienda prevede un dato tra i 770 e gli 820 milioni di euro, un 5 per cento sui ricavi netti e un Ebit adjusted consolidato tra i 900 e i 950 milioni di euro. Numeri in linea con il 2023. (Rpi)