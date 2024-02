Pakistan: dichiarati risultati per 67 seggi dell’Assemblea nazionale, un terzo agli indipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 19 ore dalla chiusura dei seggi in Pakistan gli scrutini non sono stati ancora completati e non c’è un’indicazione chiara sull’esito. Al momento, tuttavia, sembra emergere un risultato significativo per i candidati indipendenti, in realtà esponenti nella maggior parte dei casi del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) dell’ex primo ministro Imran Khan, con un terzo dei voti finora assegnati. La Commissione elettorale ha iniziato a ufficializzare i dati ore dopo la circolazione di quelli non ufficiali. Al momento, per quanto riguarda l’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento, sul sito della Commissione risultano assegnati 67 seggi su 265 (sono 266, ma in un collegio il voto è stato rinviato). Si vota con sistema maggioritario in collegi uninominali; inoltre, su base proporzionale vengono attribuiti altri 70 seggi, di cui 60 riservati alle donne e dieci ai non musulmani. Dei 67 assegnati, 23 sono attribuiti agli indipendenti, altri 22 al Partito popolare pachistano (Ppp) di Bilawal Bhutto, 18 alla Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pnl-N) di Nawaz Shari e i rimanenti a formazioni politiche minori. (segue) (Inn)