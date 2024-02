Pakistan: dichiarati risultati per 67 seggi dell’Assemblea nazionale, un terzo agli indipendenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni di ieri si è votato anche per il rinnovo delle assemblee legislative delle quattro province: Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa e Belucistan. Nel Punjab per ora sono stati annunciati i risultati di 93 collegi e si attendono gli altri 203. Gli indipendenti finora ne hanno vinti 42 e la Lega musulmana 46. Il conteggio nel Sindh è più avanti: i risultati annunciati sono 85, di cui 71 a favore del Ppp, mentre si attendono i vincitori degli altri 45 collegi. Nel Khyber Pakhtunkhwa la tendenza è nettamente a favore degli indipendenti, con 49 dei 56 seggi assegnati, mentre si attende l’esito degli altri 57. Nel Belucistan, infine, c’è una situazione più frammentata, con i risultati dichiarati solo per undici seggi, divisi tra varie forze politiche, e 40 ancora in attesa della fine dello scrutinio. Anche nelle province si vota col sistema maggioritario in collegi uninominali e sono previste quote riservate su base proporzionale. (Inn)