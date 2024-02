Usa-Russia: “Zdf”, Carlson “utile idiota” di Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il giornalista statunitense Tucker Carlson appare come "utile idiota" del presidente russo, Vladimir Putin. È il commento dell'emittente televisiva "Zdf" all'intervista di Carlson al titolare del Cremlino, in cui viene ripreso un giudizio dei Hillary Clinton, già segretaria di Stato degli Usa. Per "Zdf", l'intervista è stara "un monologo" di Putin, a cui Carlson non ha posto alcuna domanda difficile, limitandosi ad ascoltarlo. Il presidente russo ha quindi potuto inscenare "uno spettacolo" di propaganda, diretto soprattutto ai propri connazionali. Carslon è noto come "un agitatore" che sostiene l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, diffonde teorie del complotto ed è vicino all'estrema destra.