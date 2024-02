Taiwan: agenzia rating Trc prevede crescita economica del 3 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia di Taiwan potrebbe crescere del 3 per cento nel 2024, trainata dallo sviluppo dell’industria tecnologica. È quanto emerge da un rapporto pubblicato dall’agenzia Taiwan Ratings Corp (Trc), che mette tuttavia in guardia da possibili fattori di rischio al ribasso. Tra quelli citati, spiccano la recessione mondiale, elevati tassi d’interesse nelle principali economie globali e la crisi del mercato immobiliare cinese. In tale quadro, il governo punta soprattutto sull’espansione dell’industria tecnologica, specie per quanto riguarda l’intelligenza artificiale generativa e le componenti per veicoli elettrici. (Res)