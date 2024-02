Taiwan: Cina avverte Filippine, “non giocare con il fuoco” sulla questione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha messo in guardia le Filippine dal "giocare con il fuoco” sulla questione taiwanese, dopo che Manila ha ordinato di aumentare il numero di truppe sulle Isole Batan, situate a meno di 200 chilometri da Taiwan. Durante la consueta conferenza stampa a Pechino, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha ribadito la necessità di rispettare la reciproca sovranità e integrità territoriale, nonché di non interferire nelle rispettive questioni interne. “Quella di Taiwan è una questione al centro degli interessi fondamentali della Cina ed è la prima linea rossa da non oltrepassare” nelle relazioni bilaterali, ha sottolineato Wang. (Cip)