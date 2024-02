Belluno: Gdf, sequestrati 362 chili di alimenti scaduti o avariati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, in concomitanza con l’avvio di un’attività di natura fiscale nei confronti di un’impresa cadorina operante nel commercio ambulante di prodotti ortofrutticoli, le fiamme gialle della Tenenza di Auronzo di Cadore hanno rilevato violazioni in ordine alla tenuta e conservazione di generi agro-alimentari. Anche a seguito di precedenti mirati accertamenti, i finanzieri hanno individuato, presso la sede della predetta impresa, un locale dove era presente un ingente quantitativo di prodotti ortofrutticoli e lattiero – caseari scaduti, avariati e/o in stato di decomposizione. I prodotti rinvenuti (ortaggi, frutta di stagione, frutta secca, latticini ed olive in salamoia), in taluni casi apparentemente commestibili, erano detenuti in un ambiente privo dei requisiti igienico – sanitari previsti e, pertanto, non idoneo alla conservazione degli stessi. Ricostruitane la tracciabilità, mediante l’esame della documentazione contabile acquisita, è stato possibile rilevare che i generi alimentari erano stati acquistati, addirittura, a partire dall’ottobre del 2023. (segue) (Rin)