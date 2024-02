© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel IV trimestre 2023 l'utile netto adjusted di Iveco è stato pari a 49 milioni di euro, in caso di 44 milioni rispetto al quarto trimestre del 2022. Sono stati in crescita invece gli altri dati, a partire dai ricavi consolidati che hanno segnato un +10,4 per cento e i ricavi netti che hanno raggiunto una crescita del 9,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. (Rpi)