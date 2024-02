Giappone: record di truffe cibernetiche nel 2023, +8,3 per cento in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha registrato nel 2023 un incremento dei casi di truffa cibernetica dell'8,3 per cento su base annua. Lo ha reso noto l'Agenzia di polizia nazionale del Giappone, che in un anno ha registrato 19.033 casi attinenti a questa fattispecie di reato, rilevando in particolare un record assoluto dei soggetti implicati in queste attività tramite organizzazioni criminali all'estero. I casi di frode telefonica, in particolare, sono aumentati per il terzo anno consecutivo, e il danno economico complessivo per le vittime è aumentato del 19 per cento a 44,1 miliardi di yen (298 milioni di dollari). Sia il numero delle truffe che il danno economico complessivo sono stati i più alti registrati nel Paese dal 2004, quando le autorità hanno iniziato a raccogliere dati ufficiali in merito al fenomeno. (Git)