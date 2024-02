Usa: presidenziali, Trump vince caucus del Partito repubblicano in Nevada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha vinto i caucus organizzati dal Partito repubblicano nello Stato Usa del Nevada, cui ha partecipato nell'assenza quasi totale di oppositori, data la scelta dell'avversaria Nikki Haley di partecipare invece alle primarie organizzate dallo Stato, disconosciute però dal Partito repubblicano. Le proiezioni attribuiscono a Trump il 99 per cento dei consensi,: l'unico altro partecipante ai caucus è il pastore e imprenditore texano Ryan Binkley, che ha ottenuto secondo le proiezioni circa l'un per cento dei voti. Alle primarie di due giorni fa Haley ha rimediato un'imbarazzante sconfitta, aggiudicandosi meno voti dell'opzione "nessuno di questi candidati". (Was)