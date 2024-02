Ucraina: governatore di Kharkiv, nella notte lanciati cinque droni da forze russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione ucraina di Kharkiv è stata oggetto di un attacco notturno russo effettuato con l'uso di droni. Lo ha riferito il governatore della regione, Oleh Syniehubov, secondo cui almeno cinque droni Shaheed sono stati lanciati nella notte dalle forze russe. Nella comunità di Zmiyiv un drone ha colpito una infrastruttura non residenziale. "A seguito degli attacchi dei droni nemici, infrastrutture civili non residenziali nella comunità di Zmiiv hanno preso fuoco. Sono stati registrati almeno cinque Shahed", ha detto Syniehubov. Secondo il governatore al momento non vi sarebbero vittime o feriti. (Kiu)