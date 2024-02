Russia: Putin, pronti al dialogo ma gli Usa smettano di armare l'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi attacchi contro la politica degli Stati Uniti in Ucraina - e non solo -, la conferma dell'asse con la Cina e il solito excursus storico per tentare di spiegare le ragioni dell’invasione mossa dalla Russia il 24 febbraio del 2022. È un Vladimir Putin a tutto tondo quello che parla nel corso dell'intervista di circa due ore rilasciata martedì al giornalista e conduttore televisivo statunitense Tucker Carlson, e pubblicata da quest'ultimo sul proprio sito web e su X (Twitter). Il presidente russo ha espresso dure critiche nei confronti degli Stati Uniti - "Se vogliono veramente la fine della guerra basta che smettano di inviare armi all'Ucraina" - ma anche agli altri alleati di Kiev, fra cui l'ex premier britannico Boris Johnson, accusato di aver fatto saltare il tavolo negoziale che nella primavera del 2022 a Istanbul avrebbe potuto determinare dei cambiamenti alla cosiddetta operazione militare speciale. Putin ha rivolto accuse anche nei confronti della Central Intelligence Agency (Cia), indicata dal presidente russo come responsabile del "golpe" di piazza Maidan, che nel 2014 culminò nella fuga dall'Ucraina del presidente di allora, Viktor Janukovic, e del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream. Putin non ha poi lesinato un nuovo attestato di amicizia nei confronti della Cina, affermando che "la politica estera" di Pechino "non è aggressiva", e ha smentito categoricamente che la Russia possa attaccare la Polonia o i Paesi Baltici: la Russia, ha spiegato, combatterà per difendere i suoi interessi fondamentali "fino alla fine", ma non ha alcun interesse ad espandere il conflitto in Ucraina. (segue) (Was)