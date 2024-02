Russia: Putin, pronti al dialogo ma gli Usa smettano di armare l'Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della lunga intervista - la prima concessa a un giornalista Usa dall'inizio della guerra in Ucraina - Putin ha sostenuto che i leader occidentali si stiano rendendo conto che infliggere una confitta strategia alla Russia sia impossibile, e si stiano ora interrogando su quale linea adottare. "Siamo pronti al dialogo", ha affermato il presidente russo, sostenendo però che a non accettare le premesse del confronto dialettico sia proprio l'Occidente guidato dagli Stati Uniti, incapace a suo dire di presentare interlocutori e garanzie credibili. Putin ha infatti iniziato l'intervista con un lungo excursus storico, passando dalla nascita dell'Ucraina come Repubblica socialista sovietica sino all'indipendenza ottenuta con la fine dell'Unione sovietica, e tornando a puntare l'indice contro la Nato per aver intrapreso "cinque ondate di espansione verso Est", a dispetto delle rassicurazioni verbali fornite a Mosca al termine della Guerra fredda. "Ci fu promesso niente Nato ad Est. Poi ci dissero che non era scritto sulla carta", ha ricordato Putin, sostenendo che in passato interrogò persino Bill Clinton in merito alla possibile adesione di Mosca all'alleanza, ricevendo però un netto rifiuto. Con il vertice di Bucarest nel 2008, invece, la Nato aprì alla futura adesione di Giorgia e Ucraina. Putin ha affermato di essere stato ingannato dagli Stati Uniti anche nel 2014, quando Washington gli avrebbe chiesto di tenere a freno la risposta di Janukovic alle proteste antigovernative in corso in Ucraina. "(Gli Usa) mi dissero che avrebbero trattenuto le opposizioni. Mi dissero: 'Lasciamo che la situazione evolva verso un accordo politico'". Il risultato, invece, fu "un golpe" cui seguirono, a detta di Putin, attacchi contro la popolazione dell'Ucraina orientale cui Mosca non poté assistere inerte. (segue) (Was)