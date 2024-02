Russia: Putin, pronti al dialogo ma gli Usa smettano di armare l'Ucraina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo ha lamentato il fatto che a suo dire, l'Ucraina fosse sul punto di raggiungere un accordo per porre fine agli ostilità durante i colloqui a Istanbul nell'aprile 2022, ma che alla fine i negoziati fallirono a causa delle pressioni su Kiev dell'allora premier britannico Boris Johnson. "Ora che pensino pure a come invertire la situazione", ha detto Putin. "Non siamo contrari (al dialogo). La situazione sarebbe divertente se non fosse così triste. Questa mobilitazione senza fine in Ucraina, l'isteria, i problemi interni, prima o poi si tradurranno in un accordo", ha affermato il presidente, sostenendo che se l'Occidente smettesse di armare Kiev la guerra "finirebbe in poche settimane. Solo a quel punto si potrebbero concordare i termini di un accordo: fino ad allora, perché dovrei chiamare Biden? Di cosa dobbiamo parlare?”. Putin ha aggiunto che Mosca non ha alcuna intenzione di allargare ulteriormente il conflitto: "Lo faremmo in un solo caso, se se la Polonia attaccasse la Russia. Perché? Perché non abbiamo interessi nella Polonia, nella Lettonia, o altrove. Perché dovremmo farlo? Semplicemente non ci interessa". (segue) (Was)