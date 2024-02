Russia: Putin, pronti al dialogo ma gli Usa smettano di armare l'Ucraina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Putin ha rivolto anche una dura critica alla classe dirigente degli Stati Uniti, che a suo dire "non capisce che il mondo sta cambiando". “Prendiamo i Paesi del Brics: nel 1992 contribuivano al Pil globale con una quota del sei per cento, mentre il 47 per cento arrivava dai Paesi del G7; ora il blocco dei Brics ha superato il G7, con una quota del 31,5 per cento contro il 30”, ha spiegato, aggiungendo che la tendenza “non ha nulla a che vedere” con quanto sta accadendo in Ucraina. “È lo sviluppo dell’economia globale, che non può essere fermato proprio come il sole che sorge ogni mattina: bisogna adattarsi, mentre gli Stati Uniti reagiscono con la forza, con le sanzioni e con i bombardamenti”, ha detto Putin. (segue) (Was)