Russia: Putin, pronti al dialogo ma gli Usa smettano di armare l'Ucraina (5)

- Durante l'intervista, Putin non ha escluso un accordo per la liberazione di Evan Gershkovich, il giornalista del “Wall Street Journal” arrestato a marzo dello scorso anno nella città di Ekaterinburg con l’accusa di spionaggio. “Abbiamo fatto tanti gesti di buona volontà in passato, che non hanno avuto un riscontro ugualmente significativo: ora li abbiamo esauriti, ma siamo disposti a risolvere la questione”, ha detto il presidente russo. Il Cremlino ha riferito che Putin ha accettato di concedere l'intervista a Carlson perché l'approccio dell'ex mezzobusto dell'emittente televisiva "Fox News" non riflette la "parzialità" della copertura solitamente riservata dai media occidentali al conflitto in Ucraina. Carlson è noto per il suo orientamento conservatore e per la sua vicinanza a Donald Trump, già riaffermatosi come principale avversario del presidente Joe Biden in vista delle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Non a caso, durante l'intervista, Putin ha affermato di aver avuto un “buon rapporto” proprio con Trump, così come con uno dei predecessori di quest'ultimo alla Casa Bianca, George W. Bush, coi quali Putin ha potuto costruire almeno in parte una "relazione personale". Il presidente russo ha risposto anche ad una domanda in merito alla possibilità di ricucire il rapporto tra i due Paesi, nell’eventualità di una nuova amministrazione Usa dopo le elezioni di novembre. “Non si tratta del leader o della sua personalità, ma della mentalità: se il dominio rimarrà l’idea predominante nella società statunitense, non cambierà niente", ha affermato il presidente russo. (Was)