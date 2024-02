© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mediobanca chiude il primo semestre dell'esercizio 2023-2024 con risultati che rappresentano un solido avvio del nuovo piano “One Brand-One Culture”. I ricavi si attestano oltre 1,7 miliardi di euro (+4 per cento), utile netto a 611 milioni di euro (+10 per cento) e un utile per azione di 0,72 euro.(Rem)