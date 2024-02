Mediobanca: Nagel, nei prossimi mesi business beneficerà di posizione favorevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guardando ai prossimi mesi, “i principali business beneficeranno di un posizionamento favorevole in una fase di inversione del ciclo dei tassi e delle nuove iniziative strategiche volte ad implementare la vision del Piano “One Brand-One Culture”, che vede il Gruppo affermarsi come Wealth Manager”. Lo afferma Alberto Nagel, Amministratore delegato di Mediobanca in occasione dei risultati del primo semestre dell'esercizio 2023-2024. Il Gruppo “ha avviato positivamente l’esercizio 2023-24 ponendo solide basi per lo sviluppo delle iniziative di Piano, ottenendo risultati eccellenti in termini di crescita orientata al valore e a basso assorbimento di capitale. Nel semestre il Gruppo raggiunge il record storico di utile netto semestrale (oltre 610 milioni di euro), riducendo gli attivi ponderati di oltre 2 miliardi, portando il Rote ad oltre il 13 per cento”.(Rem)