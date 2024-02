Usa: ex dirigente fa causa a TikTok per discriminazione di genere sul posto di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ex dirigente di TikTok ha fatto causa alla piattaforma e alla compagnia madre, la società cinese ByteDance, affermando di essere stata vittima di discriminazione di genere sul posto di lavoro. Stando agli atti giudiziari, gli avvocati di Katie Puris, ex direttrice globale per il brand della piattaforma, hanno affermato che la donna avrebbe subito diverse forme di discriminazione sul posto di lavoro, culminate con un licenziamento senza una giusta causa. La ex dirigente ha chiesto il risarcimento di danni morali e monetari, dopo avere fatto causa presso un tribunale federale a New York. Il licenziamento sarebbe arrivato perché il presidente di ByteDance, Lidong Zhang, oltre ad altri dirigenti, avrebbero stabilito che la Puris “non è in possesso della docilità che all’interno dell’azienda viene richiesta alle dipendenti di sesso femminile”. In precedenza, la donna avrebbe denunciato ai vertici della società di essere stata molestata sessualmente durante un evento aziendale, senza ricevere “una risposta appropriata, costringendola a scegliere tra la carriera e la sua sicurezza”. (Was)