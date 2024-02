Usa: presidente della Camera attacca Biden, inadatto a guidare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Mike Johnson, ha attaccato il presidente Joe Biden dopo che il consigliere speciale Robert Hur ha pubblicato il rapporto relativo alle indagini sui documenti classificati trovati nella sua residenza privata a Wilmington, in Delaware, e in un vecchio ufficio utilizzato durante la sua vicepresidenza, ai tempi dell’amministrazione Obama. Nel documento, Hur afferma che le indagini hanno riscontrato prove a sostegno del fatto che il presidente abbia “volontariamente conservato e condiviso” materiali classificati, decidendo però di non presentare accuse nei suoi confronti, alla luce della memoria “significativamente limitata” dimostrata da Biden durante le testimonianze rilasciate al suo staff. Un fattore che renderebbe difficile dimostrare che il presidente abbia volontariamente conservato informazioni rilevanti per la sicurezza nazionale. Johnson ha dichiarato che Biden è “inadatto a fare il presidente: una persona così incapace da non saper gestire materiali classificati non può stare nello Studio Ovale”. (Was)