Ucraina: Putin, colloqui di pace? Zelensky li ha vietati con un decreto

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha “firmato un decreto per vietare qualsiasi forma di negoziato di pace con la Russia”. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante una intervista a Mosca con il giornalista e conduttore televisivo statunitense Tucker Carlson. “Come possiamo trattare se vieta a chiunque di farlo? Sappiamo che sta proponendo soluzioni, ma per concordare qualsiasi cosa dobbiamo avere un dialogo”, ha detto. (Was)