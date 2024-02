Nord Stream: Putin, esplosioni dei gasdotti? È stata la Cia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cia è responsabile delle esplosioni e del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante una intervista con il giornalista e conduttore televisivo statunitense Tucker Carlson, a Mosca. “In questi casi bisogna sempre guardare a chi è interessato a fare qualcosa del genere: ma soprattutto, occorre chiedersi chi ha le capacità per farlo, perché non sono in molti a poter completare una operazione del genere”, ha detto. (Was)