Usa: Putin, con Trump ho avuto un buon rapporto, anche con Bush

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha dichiarato di avere avuto un “buon rapporto” con l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, così come con uno dei suoi predecessori, George W. Bush. Durante una intervista a Mosca con il giornalista e conduttore televisivo statunitense Tucker Carlson, Putin ha risposto ad una domanda in merito alla possibilità di ricucire il rapporto tra i due Paesi, nell’eventualità di una nuova amministrazione Usa dopo le elezioni di novembre. “Non si tratta del leader o della sua personalità, ma la mentalità: se il dominio rimarrà l’idea predominante nella società statunitense non cambierà niente, e potrà solo peggiorare”, ha detto, aggiungendo di avere avuto una relazione “personale” con Trump e con Bush. (Was)