Usa: scambio d'accuse al Senato per il naufragio dell'accordo su Ucraina e confini

- Il Senato federale degli Stati Uniti è stato palcoscenico di recriminazioni e scambi d'accuse ieri, dopo il naufragio dell'accordo negoziato da senatori di entrambi gli schieramenti politici che avrebbe sbloccato gli aiuti militari all'Ucraina in cambio di misure tese ad alleviare la crisi di sicurezza lungo il confine statunitense con il Messico. Il senatore Lindsey Graham, uno tra i repubblicani che si sono opposti ad un voto sull'accordo, ha accusato i moderati che hanno negoziato l'intesa - prima tra tutti la senatrice indipendente Kyrsten Sinema, ex esponente del Partito democratico - di aver soltanto finto di interessarsi alla crisi lungo il confine, senza impegnarsi davvero per concordare misure che potessero fare la differenza. Sinema ha replicato accusando Graham di ipocrisia, e ricordando che inizialmente proprio il senatore repubblicano e i suoi collaboratori avevano giocato un ruolo "di primo piano" nei negoziati bipartisan che avevano partorito l'accordo. Secondo Graham, l'intesa all'inizio "presentava aspetti positivi, ma non faceva abbastanza" per affrontare davvero i flussi migratori incontrollati e i traffici illegali al confine. Sinema ha replicato che l'accordo poteva essere ulteriormente migliorato tramite successivi emendamenti, ma ciò non è stato possibile perché non è stato calendarizzato un voto. (Was)