Usa: Biden definisce l'egiziano Al Sisi "presidente del Messico"

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto erroneamente riferimento al presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi come "presidente del Messico": "Come sapete, il presidente del Messico Sisi non voleva aprire le porte agli aiuti", ha dichiarato Biden riferendosi alla crisi umanitari a Gaza. "Io gli ho parlato, e l'ho convinto ad aprire le porte". La gaffe del presidente Usa, che segue di pochi giorni un episodio simile - quando Biden confuse il presidente francese Emmanuel Macron con l'ex presidente di quel Paese, Francois Mitterrand - ha destato ancor più scalpore in quanto il presidente vi è incappato poco dopo aver tentato di sconfessare pubblicamente i dubbi in merito ai suoi presunti problemi di memoria. Biden ha infatti contestato con forza il rapporto del procuratore speciale Robert Hur riguardante i documenti governativi riservati rinvenuti in uffici e nell'abitazione del presidente nel Delaware. Nel rapporto, Hur condanna la condotta di Biden, pur concludendo che i fatti non giustifichino l'avvio di una procedura penale a carico del presidente. Secondo il procuratore speciale, infatti, Biden sarebbe "un anziano ben intenzionato che soffre di problemi di memoria": il rapporto sostiene, sulla base di deposizioni anonime, che a volte Biden dimentichi persino quando sia morto il figlio maggiore, Beau. Proprio quest'affermazione ha spinto Biden a una secca smentita pubblica. Pochi minuti dopo, nel corso della medesima conferenza stampa, il presidente è incappato però nella nuova gaffe, che secondo l'emittente televisiva "Cnn" rischia di essere "l'unica parte del suo discorso che verrà ricordata dai cittadini". (Was)