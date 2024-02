Giappone: premier Kishida promette sostegno a sicurezza alimentare in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone si è impegnato a fornire sostegno alla sicurezza alimentare dell'Africa ieri, durante un colloquio a Tokyo con il presidente del Kenya, William Ruto. Discutendo l'aumento dei prezzi internazionali del frumento e di altri generi alimentari di prima necessità a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, Kishida ha dichiarato che Tokyo intende anche aiutare il Kenya a recuperare la propria salute finanziaria, minata dai prestiti contratti per la realizzazione di progetti infrastrutturali, finanziati in parte dalla Cina. I due leader hanno riaffermato l'importanza di uno sviluppo finanziario "equo e trasparente" per alleviare i problemi di debito del Paese africano. Il Giappone punta a rafforzare le relazioni con il Kenya, Paese che affaccia sull'Oceano Indiano, anche per contribuire alla visione di un "Indo-Pacifico libero e aperto", e nel contesto degli sforzi di Tokyo per intensificare la cooperazione con il "Sud Globale". Kishida e Ruto si sono incontrati per la prima volta nel maggio 2023, quando il premier giapponese visitò Nairobi nell'ambito di un viaggio ufficiale in Africa. (Git)