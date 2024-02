Serbia: Vucic, diversi media internazionali hanno avviato una "guerra speciale" contro di noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In molti media internazionali viene condotta una cosiddetta "guerra speciale" contro la Serbia. Lo ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic, ospite dell'emittente radiotelevisiva "Happy". Il presidente serbo ha affermato di aver notato come su diversi media "spesso si parli di come la Serbia attaccherà qualcuno" sottolineando allo stesso tempo che "si sta lavorando intensamente per esercitare pressioni sul popolo serbo in Kosovo". Vucic ha detto di credere che l'Unione europea e gli Stati Uniti "non vogliano l'instabilità in questo momento" e che invece il premier kosovaro Albin Kurti abbia "fretta, per molte ragioni". Dall'altra parte, secondo Vucic, le élite politiche dei Paesi occidentali cercheranno di "accelerare la soluzione della questione del Kosovo" sia perché "ci sono in vista le elezioni presidenziali negli Stati Uniti e le elezioni per il Parlamento europeo", sia perché, ha aggiunto, "non sono del tutto sicuri che l'Ucraina possa sconfiggere la Russia". (segue) (Seb)