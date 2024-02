Yemen: Pentagono, distrutti o danneggiati oltre 100 tra missili e lanciatori Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione internazionale per il contrasto agli attacchi delle milizie yemenite filo-iraniane Houthi contro le navi commerciali nel Mar Rosso, dallo scorso 11 gennaio, ha distrutto o danneggiato più di cento tra missili e lanciatori, oltre ad armi anti-nave, droni e sistemi di comunicazione. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa, facendo riferimento agli attacchi effettuati nelle ultime settimane in collaborazione con il Regno Unito. “Gli obiettivi distrutti includono anche armi di terra, radar, strumento per la sorveglianza aerea e depositi di armi e munizioni”, ha detto. (Was)