Usa: Trump attacca Biden dopo rapporto, sistema giudiziario ha doppio standard

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato ad attaccare Joe Biden dopo la pubblicazione del rapporto del consigliere speciale Robert Hur in merito alle indagini sui documenti classificati trovati nella residenza privata del presidente a Wilmington, in Delaware, e in un vecchio ufficio utilizzato ai tempi dell’amministrazione Obama. In una nota, Trump ha affermato che “il sistema giudiziario ha dimostrato di nuovo di avere un doppio standard: i processi contro di me sono incostituzionali”. Nel rapporto di 388 pagine, Hur afferma che durante le indagini sono state trovate prove del fatto che Biden abbia “volontariamente conservato e condiviso materiali classificati”, riconoscendo che il suo comportamento ha rappresentato un rischio per la sicurezza nazionale. Il consigliere speciale, nominato dal dipartimento della Giustizia, ha però deciso di non emettere accuse nei confronti del presidente, facendo riferimento alla memoria “significativamente limitata” dimostrata da Biden durante le testimonianze rilasciate al suo staff. “Quello che ha fatto è vergognosamente criminale: aveva 50 anni di documenti che ha conservato volontariamente”, ha concluso Trump, accusando nuovamente il governo di interferenze elettorali ai suoi danni. (Was)