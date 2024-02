Usa: Biden sui documenti classificati, la questione è chiusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è di nuovo detto “sollevato” dopo la conclusione delle indagini del consigliere speciale Robert Hur nei suoi confronti, in merito ai documenti classificati trovati nella sua residenza privata a Wilmington, in Delaware, e in un vecchio ufficio utilizzato ai tempi dell’amministrazione Obama. Parlando ad un incontro con il caucus dei democratici alla Camera dei rappresentanti, Biden si è detto “sollevato di vedere che le indagini si sono concluse come mi aspettavo, senza l’emissione di accuse”. Il presidente ha detto di avere collaborato a pieno titolo, senza però rispondere alle affermazioni che vengono fatte nel rapporto in merito alla sua memoria, definita “significativamente limitata”. Un fattore che ha giocato un ruolo importante nella decisione di Hur, il quale ha comunque riconosciuto che durante le indagini sono state trovate prove del fatto che Biden abbia “volontariamente conservato e condiviso materiali classificati”. “La questione è chiusa”, ha concluso il presidente. (Was)