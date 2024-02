© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2023 il reddito reale delle famiglie per abitante in Italia è aumentato dell'1,4 per cento. Lo rende noto l'organizzazione internazionale basata a Parigi. L'aumento del dato italiano è dovuto soprattutto "alla crescita della remunerazione dei dipendenti e dei rediti dei lavoratori indipendenti", spiega l'Ocse. (Frp)