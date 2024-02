Usa: Biden su documenti classificati, mio caso diverso da quello di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ribadito che il suo caso, in relazione ai documenti classificati trovati nella sua residenza privata di Wilmington, in Delaware, è “molto diverso” rispetto a quello del suo predecessore, Donald Trump. Durante un discorso a sorpresa alla Casa Bianca, Biden ha accolto di nuovo in maniera positiva la pubblicazione del rapporto sulle indagini del consigliere speciale Robert Hur, che ha deciso di non avanzare accuse nei suoi confronti. “Lui stesso ha scritto che Donald Trump ha rifiutato di consegnare i documenti, ostacolando invece il processo giudiziario tentando di distruggere le prove: io ho collaborato con le indagini a pieno titolo”, ha detto. (Was)