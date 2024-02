Mes: Conte, evidente faziosità Mulé su Giurì d'Onore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi, come Mulè, invoca l`onore delle istituzioni dovrebbe lavorare per il prestigio delle stesse e non per omaggiare il Premier di turno, soprattutto quando mente al Parlamento. Mulè continui pure a dichiarare: sarà ben evidente la sua faziosità in questa vicenda". Lo afferma il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in merito alla vicenda del Giurì d'Onore sulle dichiarazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul Mes. (Rin)