Energia: da Usa nuove sanzioni per violazioni del tetto al prezzo del petrolio russo

- L'ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di quattro entità legali coinvolte in violazioni del tetto imposto dalla comunità internazionale al prezzo del petrolio russo alla luce della guerra in Ucraina, bloccando anche la proprietà di una nave. In una nota, il Tesoro ha anche annunciato due “determinazioni” funzionali ad attuale il divieto del G7 all’importazione di diamanti prodotti in Russia. Le ultime sanzioni hanno colpito la società emiratina Zeenit Supply and Trading, che nel novembre 2023 ha venduto greggio di produzione russa ad un prezzo superiore ad 80 dollari al barile: un dato ben più alto rispetto al tetto di 60 dollari fissato dalla comunità internazionale. Le autorità statunitensi hanno anche bloccato la proprietà della nave Ns Leader, utilizzata anche dalla società emiratina Talassa Shipping per la vendita di petrolio russo. Le altre due aziende sanzionate sono Oil Tanker Scf Mgmt, sempre emiratina, e Ns Leader Shipping Incorporated, con sede in Liberia. (Was)