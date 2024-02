Ocse: Meloni, ottimi risultati per Italia, +1,4 per cento reddito reale famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ottimi risultati per l'Italia nel terzo trimestre del 2023. Secondo l'Ocse il reddito reale delle famiglie per abitante in Italia è aumentato dell'1,4 per cento. Dato ancora più significativo se si tiene conto che nello stesso periodo il reddito medio reale degli altri Stati Ocse si è ridotto”. Lo scrive su Facebook la presidente del Consiglio, Giorgio Meloni, che parla di una “crescita incoraggiante, dovuta principalmente all’aumento della remunerazione dei dipendenti e dei redditi da lavoro autonomo. In Italia crescono i salari, con l’indice delle retribuzioni orarie cresciuto del 3,1 per cento nel 2023 rispetto all'anno precedente. Numeri che non si vedevano da molto tempo”, conclude. (Rin)