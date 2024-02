Gaza: Blinken sente omologo saudita, Usa sostengono soluzione a due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, dopo il suo recente viaggio in Israele e in Medio Oriente. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso il lavoro teso a porre fine alla crisi in corso nella Striscia di Gaza, con garanzie di pace e sicurezza per Israele e la creazione di uno Stato palestinese. I due hanno anche concordato sulla necessità di continuare a collaborare per rafforzare la fornitura di aiuti umanitari alla popolazione civile nella Striscia. (Was)