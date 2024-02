Ocse: terzo trimestre 2023 reddito famiglie calato dello 0,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2023 il reddito reale delle famiglie per abitante nella zona Ocse è calato dello 0,2 per cento. Lo rende noto l'organizzazione internazionale basata a Parigi. Sempre nel terzo trimestre dello scorso anno, in Francia il reddito delle famiglie ha subito una contrazione dello 0,3 per cento, mentre in Germania il dato è sceso dello 0,6 per cento e negli Stati Uniti dello 0,3 per cento. Nel Regno Unito si è registrato un aumento dello 0,2 per cento. (Frp)