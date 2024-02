Ucraina: Putin, invasione di Polonia o Lettonia è fuori discussione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una invasione russa in Polonia o in Lettonia è fuori discussione. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante una intervista con il giornalista e conduttore televisivo statunitense Tucker Carlson, a Mosca. “Uno scenario simile potrebbe verificarsi in un solo caso, ossia quello di un attacco diretto nei nostri confronti: una nostra invasione è fuori discussione, non abbiamo alcun interesse nei loro confronti, né vogliamo una guerra globale”, ha detto. (Was)