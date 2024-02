Usa-Russia: Putin, accordo per il rilascio del giornalista Evan Gershkovich è possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo per la liberazione di Evan Gershkovich, giornalista del “Wall Street Journal” arrestato a marzo dello scorso anno nella città di Ekaterinburg con l’accusa di spionaggio, è possibile. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante una intervista con il giornalista e conduttore televisivo statunitense Tucker Carlson, a Mosca. “Abbiamo fatto tanti gesti di buona volontà in passato, che non hanno avuto un riscontro ugualmente significativo: ora li abbiamo esauriti, ma siamo disposti a risolvere la questione”, ha detto, aggiungendo che i “servizi speciali” dei due Paesi sono in contatto e stanno portando avanti una discussione. (Was)