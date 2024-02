Ucraina: Putin, Boris Johnson ha fatto saltare accordo di pace 18 mesi fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia, 18 mesi fa, era pronta a firmare un accordo concordato durante i negoziati organizzati a Istanbul per porre fine alla guerra in Ucraina, ma l’ex primo ministro britannico, Boris Johnson, ha fatto saltare l’intesa. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante una intervista con il giornalista e conduttore televisivo statunitense Tucker Carlson. “Ha detto che era meglio combattere”, ha aggiunto. (Was)