- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sostiene i neonazisti nel suo Paese. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante una intervista a Mosca con il giornalista e conduttore televisivo Tucker Carlson. “Una volta ricordo di averglielo anche chiesto: perché sostieni i neonazisti in Ucraina oggi, quando tuo padre ha combattuto contro il fascismo in prima linea?”, ha detto, aggiungendo che Zelensky ha vinto le elezioni promettendo che avrebbe portato il Paese fuori dalla guerra, ingannando i suoi cittadini. (Was)