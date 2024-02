Usa: Biden, la mia memoria è a posto, ho rimesso in piedi il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha commentato il passaggio del rapporto stilato dal consigliere speciale Robert Hur in relazione alle indagini sui documenti classificati trovati nella sua residenza privata a Wilmington, in Delaware, in cui si fa riferimento alla “memoria significativamente limitata” mostrata da Biden durante le testimonianze che ha rilasciato. Durante un discorso alla Casa Bianca, il presidente ha detto che “la mia memoria è a posto: sono il presidente, ho rimesso in piedi il Paese e so bene cosa sto facendo; guardate quello che la mia amministrazione è riuscita ad ottenere”. (Was)