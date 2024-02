Usa: Biden attacca il consigliere speciale per le parole sul figlio Beau, come osa?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha risposto rabbiosamente al consigliere speciale Robert Hur, che nel rapporto pubblicato oggi in merito alle indagini sui documenti classificati trovati nella residenza privata di Biden ha messo in dubbio la sua memoria, sostenendo che egli non ricordasse la data della morte del figlio Beau. “Come osa mettere in discussione una cosa del genere?”, ha detto Biden durante un discorso alla Casa Bianca, aggiungendo che la morte del figlio “non è affar suo: è dal giorno in cui è morto che porto al polso i grani del suo rosario, e non ho bisogno che qualcuno mi ricordi di quel giorno”. (Was)