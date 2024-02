Veneto: assessore Agricoltura, riusciremo a finanziare 287 richieste del bando per settore vitivinicolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riusciremo a finanziare tutte le 278 richieste ricevute per un totale di quasi 14 milioni di euro di contributi al settore vitivinicolo. Lo ha dichiarato l'assessore regionale all'Agricoltura della Regione Veneto, Federico Caner, sintetizzando il contenuto del decreto di finanziabilità, che ha dato il via libera ai nuovi stanziamenti a favore delle aziende agricole vitivinicole e alle imprese di trasformazione e commercializzazione del settore vitivinicolo. "Grazie alla disponibilità finanziaria accertata - ha spiegato - dopo la valutazione da parte di Avepa delle domande presentate per il bando dedicato al sostegno del settore vitivinicolo, riusciamo a finanziare tutte le 278 richieste ricevute per un totale di quasi 14 milioni di euro di contributi al settore". "Abbiamo trasferito le risorse in eccesso - ha poi aggiunto Caner - dall'aiuto alla ristrutturazione e riconversione viticola, dopo aver finanziato anche in quel caso tutte le 541 domande, agli investimenti enologici, così da soddisfare totalmente le richieste per questa linea di finanziamento ed erogando in tempi brevissimi l'anticipo del contributo. Questa rimodulazione delle somme garantisce un maggiore sostegno agli investimenti diretti a migliorare la qualità e la gestione delle produzioni enologiche, assicurando una maggiore adattabilità delle nostre imprese alle richieste del mercato e favorendo, così, l'aumento della competitività nella commercializzazione dei prodotti vitivinicoli in Italia e all'estero", ha concluso l'assessore. (Rev)