Libano: “Al Jazeera”, morto comandante Hezbollah ferito in attacco Israele a veicolo nel sud

- È morto un comandante del partito sciita filo-iraniano Hezbollah, che era stato ferito oggi in un attacco di un drone israeliano a Nabatieh, nel sud del Libano. Lo riferisce il corrispondente a Beirut dell’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”. In precedenza media arabi avevano riferito che un missile aveva colpito una Hyundai Range nera alle 16:15 locali (le 15:15 italiane) all'ingresso orientale del diretto libanese, uccidendo due membri di Hezbollah. Alcuni video diffusi in rete mostrano il veicolo completamente avvolto dalle fiamme, in quella che sembrerebbe essere l’ultima di una lunga serie di uccisione mirati da parte di Israele. (Res)